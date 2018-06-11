Курс украинской криптовалюты Karbo упал

За прошлую неделю курс Karbo снизился как относительно биткоина – на -5,96% с 0,7734 до 0,7233 BTC за 10000 Karbo, так и относительно доллара США – на 12,31% с 0,5969 до 0,5234 USD/KRB. Как отмечают опрошенные брокеры, основным фактором снижения Karbo на прошлой неделе был резкий обвал общего рынка криптовалют в воскресенье. За один торговый день (10.06) общая капитализация крипторынка снизилась с 340 млрд. долл. - до 303 млрд. долл. или на 10,9%.

“Как я и говорил, - падение биткоина и альткоинов вслед за ним было очень ожидаемым. Обратите внимание на рост Биткоина в середине недели с 7300 до 7700 долл. Кто-то из крупных игроков пытался дать рынку толчок и запустить его “вверх”, но курс вырос всего на 5%. Маркет-мейкер всегда очень тонко чувствует массы и только подталкивает их к решениям, которые они уже приняли. Розничный инвестор к искусственно создаваемому “походу к 10-12 тыс.” не присоединился. А если рынок растет с трудом – значит нужно играть на понижение. Конечно, в течение какого-то времени и Karbo и Биткоин восстановятся, но не у всех есть ресурс и время ждать.” – комментирует криптотрейдер Тарас Середа.

Состоянием на последний торговый день – пятницу 8-го июня объем торгов составил 32 482 USD. Средний объем торгов за понедельник-пятницу составил 20 032 USD. Как упоминалось в предыдущих обзорах, небольшое ослабление Karbo в середине недели было связанно с резким ростом спроса на валюту на одной из низколиквидных бирж, где токены торгуются с 3-5% дисконтом.



Karbo – криптовалюта выпущенная в обращение 30 мая 2016 года, что позволяет проводить анонимные электронные транзакции. Курс Karbo с 30.05.2016 вырос с 0,0058 до 0,523 USD/KRB или в 90 раз. Общая капитализация рынка криптовалюты состоянием на 11 июня составила 3 144 918 USD или 435 BTC. Karbo торгуется на шести криптобиржах: Cryptopia, BTC Trade UA, Livecoin, Crex24, TradeOgre и Altex.exchange.

