Курс украинской криптовалюты Karbo показал рост

За вчерашний торговый день курс Karbo стабилизировался и показал рост как относительно биткоина – на 3,55% с 0,6821 до 0,7099 BTC за 10000 Karbo, так и относительно доллара США – на 4,27% с 0,4586 до 0,4818 USD/KRB. Как отмечают опрошенные участники рынка, стабилизация и восстановление курса происходят в основном за счет притока украинского розничного инвестора. В то же время, трейдеры и крупные холдеры продолжают занимать активную выжидательную позицию.

“Ожидания на рынке Karbo сегодня формируются из предположений о том, как будут вести себя Биткоин и крипторынок в целом. А здесь до сих пор сохраняется большая неопределенность. Несмотря на то, что общая капитализация крипторынка вчера прекратила снижаться и даже показала небольшой восстановительный рост до $280 млрд, – трейдеры оценивают шансы рынка на дальнейшее восстановление и продолжение коррекции приблизительно одинаково. Поэтому, торги фактически остановились: по основным криптобиржам падение дневных оборотов сравнительно с апрелем составляет не ниже 50-60%. На этом фоне, Karbo хоть и продолжает колебаться в коридоре 0,48-0,60 USD/KRB, но сохраняет стабильные объемы торгов и позитивную динамику относительно Биткоина. Преимущественно, за счет интереса розничного инвестора", – пояснил криптотрейдер Тарас Середа.

Состоянием на 12 июня объем торгов составил 8 885 USD, что на 42% ниже уровня последнего торгового дня (15 883 USD). При этом, лидером по объему торгов стала биржа BTC Trade UA (51%), которую традиционно ассоциируют с украинским розничным инвестором, покупающим Karbo с банковских карт.

Karbo – криптовалюта выпущенная в обращение 30 мая 2016 года, что позволяет проводить анонимные электронные транзакции. Курс Karbo с 30.05.2016 вырос с 0,0058 до 0,482 USD/KRB или в 83 раза. Общая капитализация рынка криптовалюты состоянием на 13 июня составила 2 900 425 USD или 427 BTC. Karbo торгуется на шести криптобиржах: Cryptopia, BTC Trade UA, Livecoin, Crex24, TradeOgre и Altex.exchange.

