Курс украинской криптовалюты Karbo опустился

За вчерашний торговый день курс Karbo продолжил снижаться как относительно биткоина – на 2,37% – с 0,7032 до 0,6885 BTC за 10000 Karbo, так и относительно доллара США – на 6,75% – с $0,4766/KRB до $0,4444/KRB.

Опрошенные трейдеры отмечают, что основной причиной ослабления Karbo стало резкое падение биткоина с $6,5 до $6,25 тыс. (-3,8%), что вызвало еще более сильное сужение рынка криптовалют в целом: с $282 до $264 млрд (-6,4%).

"Криптоиндустрия сейчас переживает эволюционно-структурную перестройку. Биткоин стремится вниз, ввиду того, что существует целый ряд более совершенных альткоинов. Соответственно, приток капитала от новых инвесторов направляется именно в эти токены, которые принято также называть Bitcoin 2.0 или 3.0. Исключение составляют монеты, которые крутятся вокруг уже сформированного бренда из другого сектора, но это более сравнимо с продажей "сувенирной" продукции. Новые инвесторы, особенно розничные, преследующие долгосрочное инвестирование или практические свойства токена, выбирают либо монеты, которые позволяют формировать смарт-контракты, либо монеты с повышенной анонимностью. Часто инвестиции направляются также и в узкоотраслевые токены перспективных ICO", - отметил криптотрейдер Тарас Середа.

Но несмотря на то, что новые монеты, так называемые Bitcoin 2.0/3.0, ввиду повышенного интереса к ним со стороны как профессиональных трейдеров, так и массовых должны были бы расти в цене, на фоне падения биткоина они традиционно в определенной пропорции снижаются вместе с ним.

"Это временный эффект, связанный с тем, что львиную долю инвестиций в крипторынок, в том числе альткоинов, о которых мы сейчас говорим, делают старые криптотрейдеры, торгующие преимущественно биткоином. К слову, сейчас не менее 60% торгов проходится на "старые" криптовалюты, как биткоин или Bitcoin Cash. Таким образом, при повышении спроса на новые, технологически более совершенные монеты и переливании в них капитала (не только уже вошедшего, но и потенциально недополученного) из биткоина – их курс может начать снижение. Данный эффект будет существовать пока Биткоин будет оставаться одной из наиболее торгуемых монет", – разъясняет Середа.

По состоянию на 13 июня объем торгов по Karbo составил $15 025, что на 70% выше уровня последнего торгового дня ($8 885). При этом, лидирующие позиции по объему торгов вернула биржа Livecoin (BTC/KRB), на которую пришлось 71% торгов.

Karbo – криптовалюта, выпущенная в обращение 30 мая 2016 года. Она позволяет проводить анонимные электронные транзакции. Курс Karbo с 30.05.2016 вырос с $0,0058/KRB до $0,4444/KRB или в 77 раз. Общая капитализация рынка криптовалюты по состоянию на 14.06 составила почти $2,7 млн или 414 BTC. Karbo торгуется на шести криптобиржах: Cryptopia, BTC Trade UA, Livecoin, Crex24, TradeOgre и Altex.exchange.