Курс украинской криптовалюты Karbo обвалился за неделю

За прошедшую неделю курс Karbo показал значительное снижение как относительно биткоина – на 10,3% – с 0,7263 до 0,6516 BTC за 10000 Karbo, так и доллара США – на 19,1% – с 0,5265 до 0,4259 $/KRB.

Опрошенные трейдеры отмечают, что ключевой причиной такого падения Karbo было резкое курсовое снижение основных криптовалют, формирующих общие тенденции рынка. Так, общая капитализация крипторынка за последнюю неделю снизилась с $326 млрд до $276 млрд или на 14,8%.

"Сейчас возобновилось обсуждение рисков обвала биткоина ниже $1 тыс и общей капитализации крипторынка ниже $30-50 млрд, однако я оцениваю вероятность этого как крайне низкую. Никто не заинтересован в том, чтобы уничтожать полноценно функционирующую и приносящую прибыль под-отрасль финансового рынка. Наоборот, по моей информации, крупные держатели, в том числе банки и инвестфонды, сейчас искусственно гонят рынок вниз и формируют большие позиции в криптовалюте через внебиржевую закупку. Именно для этого в последние два месяца они и торгуют таким образом, чтобы рынок двигался против ожиданий роста, и розничный инвестор начал массового распродаваться, формируя "топливо" для увеличения позиций и роста институциональных инвесторов. Я склонен к тому, что аналогичная ситуация сегодня наблюдается и на рынке Karbo, но ввиду анонимности кошельков, это просто нельзя отследить. Показательным косвенным подтверждением моих слов является недавняя покупка 200 тыс Karbo за наличные, в течение всего нескольких дней после выставления лота на сайте сообщества", – отмечает криптотрейдер Тарас Середа.

По состоянию на выходные 16-17 июня средний объем торгов был традиционно ниже, чем в рабочие дни и составил всего $8,9 тыс. В разрезе бирж, 82,3% торгов пришлось на биржу Livecoin, и 11,6%, 5,21% на BTC Trade UA и Криптопию соответственно.

Karbo – криптовалюта выпущенная в обращение 30 мая 2016 года, что позволяет проводить анонимные электронные транзакции. Курс Karbo с 30.05.2016 вырос с 0,0058 до 0,426 $/KRB или в 73 раза. Общая капитализация рынка криптовалюты Karbo по состоянию на 17.06 составила $2,58 млн или 394 BTC. Karbo торгуется на шести криптобиржах: Cryptopia, BTC Trade UA, Livecoin, Crex24, TradeOgre и Altex.exchange.