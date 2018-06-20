Курс украинской криптовалюты Karbo немного вырос

За вчерашний торговый день курс Karbo укрепился относительно биткоина – на 0,27% с 0,6330 до 0,6347 BTC за 10000 Karbo и, ввиду позитивного движения крипторынка в целом, показал рост относительно доллара США – на 4,09% с 0,4221 до 0,4295 $/KRB.

Как отмечают опрошенные трейдеры, Karbo сейчас находится на восстановительном движении, и при прочих равных будет двигаться до локального уровня сопротивления в 0,5-0,55 $/KRB.

"Сейчас ключевой вопрос не в восстановлении до 0,5-0,55 $/KRB, а в том, в каком направлении продолжит двигаться курс при достижении данного уровня. По моей информации, представители Karbo сейчас ведут активные переговоры с менеджментом украинской криптобиржи Kuna о добавлении Karbo в список торгуемых монет. Ориентировочная дата – середина лета. Но здесь не так важно то, что часть среднесуточного объема торгов в $300-400 тыс. перенаправится на Karbo и усилит восстановительный тренд, - как то, что повысится общая ликвидность монеты и появится еще один шлюз гривна – Karbo для розничного инвестора и малого/среднего бизнеса", – говорит криптотрейдер Тарас Середа.

По состоянию на 19 июня среднесуточный объем торгов составил $5,8 тыс. В разрезе бирж, 68% торгов пришлось на биржу Livecoin, 19% на BTC Trade UA и 12% на Криптопию.

"Сейчас рынок находится в выжидательном положении. Инвесторы не видят целесообразности продавать монету, которая согласно теханализу и общим ожиданиям должна показать восстановление до 0,5-0,55 $/KRB. Ордера на продажу выставляют только майнеры, которым необходимы средства", – объясняет Середа.

Karbo – криптовалюта выпущенная в обращение 30 мая 2016 года, которая позволяет проводить анонимные электронные транзакции. Курс Karbo с 30.05.2016 вырос с 0,0058 до 0,4295 $/KRB или в 74 раза. Общая капитализация рынка криптовалюты Karbo по состоянию на 19.06 составила $2,6 млн или 384 BTC. Karbo торгуется на шести криптобиржах: Cryptopia, BTC Trade UA, Livecoin, Crex24, TradeOgre и Altex.exchange.