Курс украинской криптовалюты Karbo немного укрепился

По итогам понедельника, 4 июня, курс Karbo показал незначительное укрепление как относительно биткоина – на 0,01% с 0,7699 до 0,7707 BTC за 10000 Karbo, но ввиду общей коррекции на крипторынке снизился относительно доллара США – на 2,56% с 0,594 до 0,579 USD/KRB.

Как отмечают брокеры, в первой половине июня, пока Karbo не добавят на китайскую биржу, курс будет преимущественно определяться общими настроениями крипторынка.

"Cегодняшняя небольшая коррекция в ближайшие дни должна смениться ростом биткоина до $8 тыс. - следующего уровня сопротивления. Здесь важно понимать, что планируют крупные держатели: опускать рынок вниз, либо стимулировать забег вверх. Сейчас особо интересно торговать, рынок в продолжительном боковике и для того, чтобы показать доходность, нужно выискивать недооцененные токены с большим потенциалом, растущие против биткоина. Алгоритмы здесь не справляются, приходится анализировать каждый WhitePaper самостоятельно", – комментирует криптотрейдер Тарас Середа.

Состоянием на 4 июня объем торгов составил 14 813 USD, что на 3,8% выше уровня последнего торгового дня (14 812 USD).

"Посмотрите на историю торгов на основных биржах, рынок сейчас находится в состоянии ожидания, поэтому торги и находятся на довольно низком уровне. Рынок Karbo – не такой большой как у биткоина, здесь основные сделки проходят вне бирж через обменники. И только потом, трейдеры, выполняющие заказы обменников на пополнение запасов, очень плавно выкупают необходимые объемы, чтобы не разогнать курс. Поэтому, что касается Karbo, я бы больше ориентировался на его курс относительно биткоина, как основной индикатор объема торгов, хоть и косвенный” – дополняет Середа.

Karbo – криптовалюта выпущенная в обращение 30 мая 2016 года, что позволяет проводить анонимные электронные транзакции. Karbo торгуется на шести криптобиржах: Cryptopia, BTC Trade UA, Livecoin, Crex24, TradeOgre и Altex.exchange.

Курс Karbo с 30.05.2016 вырос с 0,0058 до 0,579 USD/KRB или в 100 раз. Общая капитализация рынка криптовалюты состоянием на 04.06 составила 3 458 266 USD или 460 BTC.