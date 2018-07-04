Курс украинской криптовалюты Karbo немного снизился

За вчерашний торговый день курс Karbo показал незначительное ослабление как относительно биткоина – на 0,41%: с 0,6044 до 0,6019 BTC за 10000 Karbo, так и относительно доллара США – на 1,02%: с 0,3998 до 0,3957 $/KRB.

Как отмечают трейдеры, активные торги по Karbo временно приостановились в ожидании того, как общий рынок криптовалют будет двигаться далее, и того – какие дальнейшие шаги по развитию монеты представит команда разработчиков.

"Лето – традиционное время "просадки" всех криптовалютных индексов: розничный инвестор в эту пору склонен не формировать сбережения, а наоборот их использовать. Соответственно происходит отток капитала со всех криптовалют и связанных фондов, курсы и капитализация падают. Поэтому, львиную долю торгов сейчас формируют профессиональные игроки, пытаясь скупить наиболее недооцененные активы, чтобы уже осенью или зимой продать их с 50-70% доходностью", – отметил криптотрейдер Тарас Середа.

По состоянию на 3 июля среднесуточный объем торгов составил $9,5 тыс., что на 32% ниже уровня предыдущего торгового дня ($14,1 тыс.). В разрезе бирж, 68% торгов пришлось на биржу Livecoin, 21% на Cryptopia и 8,7% на BTC Trade UA.

"Насколько я знаю, пул крупных инвесторов сейчас ведет активные переговоры с разработчиками Karbo о представлении и запуске новой концепции функционирования монеты на одном из ближайших мероприятий, посвященных блокчейн-проектам. Именно для этого недавно и был впервые опубликован WhitePaper Karbo. По одному из сценариев, базовые кошельки будут заменены на специальные счета, на остаток по которым будет начисляться часть эмиссии. Процент, при этом, будет ранжироваться в зависимости от того, насколько пользователь повышает общую мощность сети", – добавил Середа.

Karbo – криптовалюта, выпущенная в обращение 30 мая 2016 года. Она позволяет проводить анонимные электронные транзакции. Курс Karbo с 30.05.2016 вырос с 0,0058 до 0,3957 $/KRB или в 68 раз. Общая капитализация рынка криптовалюты Karbo по состоянию на 03.06 составила $2,4 млн или 369 BTC. Karbo торгуется на 7 криптобиржах: Cryptopia, BTC Trade UA, Livecoin, Crex24, TradeOgre, Altex.exchange и Kuna.

