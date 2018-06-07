Курс украинской криптовалюты Karbo немного опустился

За вчерашний торговый день курс Karbo показал незначительное падение относительно биткоина – на 0,53% – с 0,7523 до 0,7483 BTC за 10000 Karbo. Но на фоне общего восстановления рынка криптовалют Karbo укрепился относительно доллара США – на 0,23% – с 0,5672 до 0,5685 USD/KRB.

Как отмечают трейдеры, на фоне ожиданий дальнейшего укрепления биткоина – рынок Karbo временно вошел в состояние выжидания.

"Нас еще ждет небольшой рост биткоина, но точно спрогнозировать его динамику на ближайший месяц я пока не могу. По техническому анализу мы сейчас находимся на локальном уровне поддержки и должны расти к 12-13 тыс. долл. Пока данное ожидание превалирует на рынке – торги по альткоинам, которые преимущественно торгуются к биткоину будут замедляться. На положительном биткоин-ралли Karbo будет расти такими же темпами. В случае ослабления биткоина, альткоины будут снижаться на 20-30% медленней. Поэтому, конечно, торги по Karbo после скачка биткоина с 7400 до 7650 долл. временно приостановились. Майнеры не готовы продавать актив, а инвесторы не хотят переплачивать, если ожидают и так 50-60% доходности в биткоине", – комментирует криптотрейдер Тарас Середа.

Состоянием на 31 мая объем торгов составил 7 309 USD, что на 57% ниже уровня последнего торгового дня (17 067 USD). При этом, впервые за последние полгода, лидирующей за объемом (42,9%) биржей стала BTC Trade UA, где Karbo торгуется к гривне, а основным инвестором выступает розничный покупатель.

"Но крайне важно учитывать и фактор крупных игроков. Многие из моих коллег ожидают, что рынок в очередной раз может пойти против технического анализа и большие держатели планируют благодаря возникшей панике скупить необходимое количество биткоинов по 5-6 тыс. долл. Поэтому, я на данном этапе инвестировал бы в монеты, которые имеют практическое применение и имеют самую высокую вероятность, даже в случае обвала рынка, отыграть обратно всего за несколько недель", – дополняет Середа.

Karbo – криптовалюта выпущенная в обращение 30 мая 2016 года. Позволяет проводить анонимные электронные транзакции. Курс Karbo с 30.05.2016 вырос с 0,0058 до 0,568 USD/KRB или в 98 раз. Общая капитализация рынка криптовалюты состоянием на 06.06 составила 3,4 млн USD или 448 BTC. Karbo торгуется на шести криптобиржах: Cryptopia, BTC Trade UA, Livecoin, Crex24, TradeOgre и Altex.exchange.

