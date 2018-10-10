Курс криптовалют: валюты упали в цене

В среду, 10 октября, почти все наиболее ликвидные криптовалюты подешевели. При этом доля биткоина в общем объеме криптовалют повысилась на +0,3% и составила 52,4%.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:10 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin подешевел на 1,23% – до $6 562, Ethereum – на 1,65%, до $225, Ripple – на 3,17%, до $0,468, Bitcoin Саsh – на 1,91%, до $511, EOS - на 1,22%, до $5,84.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $3,7 млрд, Ethereum – $1,4 млрд, Ripple – $440 млн, Bitcoin Cash – $372 млн, EOS – $560 млн.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $113 млрд, Ethereum – $23 млрд, Ripple – $18,7 млрд, Bitcoin Саsh – $8,9 млрд, EOS – $5,2 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют упала до $217,1 млрд.

НВ Бизнес