Курс криптовалют: валюты снизились в цене

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Рынок криптовалют оказался в
Фото: coin360

Рынок криптовалют оказался в "красной зоне"

В понедельник, 24 сентября, большинство наиболее ликвидных криптовалют опустились в цене. Доля биткоина за сутки выросла на 0,35% и составила 51,9%.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin подешевел на 0,79% – до $6 666, Ethereum – на 2,1%, до $235,2, Ripple – на 3,73%, до $0,558, Bitcoin Саsh – на 2,58%, до $474, EOS – на 2,55%, до $5,8.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $4,1 млрд, Ethereum – $1,7 млрд, Ripple – $851 млн, Bitcoin Cash – $408,5 млн, EOS – $693 млн.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $115,2 млрд, Ethereum – $24 млрд, Ripple – $22,2 млрд, Bitcoin Саsh – $8,2 млрд, EOS – $5,3 млрд.

При этом общая капитализация всех криптовалют снизилась до $222,1 млрд.

НВ Бизнес

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