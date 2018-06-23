Курс криптовалют: валюты резко подешевели

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Рынок снова оказался в красной зоне
Фото: coin360

Рынок снова оказался в красной зоне

В субботу, 23 июня, наиболее ликвидные криптовалюты снова резко упали.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin опустился на 7,99%, до $6 079, Ethereum – на 8,99%, до $464,3, Ripple – на 7,48%, до $0,483, Bitcoin Саsh – на 11,5%, до $745,5, EOS – на 15,9%, до $8,3.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $5,2 млрд, Ethereum – $2,3 млрд, Ripple – $347,9 млн, Bitcoin Саsh – $625,2 млн, EOS – $1,3 млрд.

Капитализация Bitcoin на данный момент составляет $104 млрд, Ethereum – $46,5 млрд, Ripple – $18,9 млрд, Bitcoin Саsh – $12,8 млрд, EOS – $7,4 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют на данное время опустилась до $253,5 млрд.

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