Курс криптовалют: валюты поднялись в цене

В среду, 28 ноября, все наиболее ликвидные криптовалюты поднялись в цене. При этом доля биткоина за сутки в общем объеме криптовалют также выросла (+0,3%) – до 53,3%.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

За последние 24 часа Bitcoin подорожал на 8,26% – до $4 067, Ripple – на 7,21%, до $0,377, Ethereum – на 9,22%, до $116, Bitcoin Саsh – на 2,75%, до $186, Stellar – на 0,24%, до $0,153.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $6,5 млрд, Ripple – $689 млн, Ethereum – $2,5 млрд, Bitcoin Cash – $108 млн, Stellar – $96,4 млн.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $70,7 млрд, Ripple – $15,2 млрд, Ethereum – $12 млрд, Bitcoin Саsh – $3,2 млрд, Stellar – $2,9 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют выросла до $132,6 млрд.

НВ Бизнес