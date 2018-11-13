Курс криптовалют: валюты подешевели

Во вторник, 13 ноября, большинство наиболее ликвидных криптовалют подешевели. Доля биткоина за сутки в общем объеме криптовалют упала на 0,3% и составляет 52,3%.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin подешевел на 0,55% – до $6 367, Ethereum – на 0,97%, до $208,8, Bitcoin Саsh – на 0,34%, до $511,6, Stellar - на 3,28% – до $0,265. При этом, Ripple подорожал на 2,84%, до $0,517.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $4,4 млрд, Ethereum – $1,4 млрд, Ripple – $640 млн, Bitcoin Cash – $874 млн, Stellar – $83 млн.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $110,6 млрд, Ethereum – $21,5 млрд, Ripple – $20,8 млрд, Bitcoin Саsh – $8,9 млрд, Stellar – $5 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют упала до $211 млрд.

НВ Бизнес