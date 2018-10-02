Курс криптовалют: валюты подешевели

Во вторник, 2 октября, почти все наиболее ликвидные криптовалюты подешевели. При этом доля биткоина в общем объеме криптовалют за сутки не изменилась – 51,3%.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin упал в цене на 0,43% – до $6 591, Ethereum на 0,27%, до $230,2, Ripple - на 2,75%, до $0,565, EOS – на 0,29%, до $5,68. При этом, Bitcoin Саsh подорожал на 1,74% – до $542,7.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $3,9 млрд, Ethereum – $1,5 млрд, Ripple – $1,3 млрд, Bitcoin Cash – $489 млн, EOS – $625 млн.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $114 млрд, Ethereum – $23,6 млрд, Ripple – $22,6 млрд, Bitcoin Саsh – $9,4 млрд, EOS – $5,1 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют упала до $222,2 млрд.

НВ Бизнес