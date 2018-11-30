Курс криптовалют: рынок закончил неделю в красной зоне

В пятницу, 30 ноября, все наиболее ликвидные криптовалюты подешевели. При этом доля биткоина за сутки в общем объеме криптовалют выросла (+0,4%) – до 53,9%.
Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.
За последние 24 часа Bitcoin подешевел на 0,38% – до $4 209, Ripple – на 2,04%, до $0,375, Ethereum – на 2,41%, до $116,8, Bitcoin Саsh – на 1,06%, до $178,9. При этом Stellar подорожал на 3,85% – до $0,168.
Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $6 млрд, Ripple – $586 млн, Ethereum – $2,1 млрд, Bitcoin Cash – $101 млн, Stellar – $97 млн.
Капитализация Bitcoin сейчас составляет $73,2 млрд, Ripple – $15,1 млрд, Ethereum – $12 млрд, Bitcoin Саsh – $3,2 млрд, Stellar – $3,1 млрд.
Общая капитализация всех криптовалют упала до $136,5 млрд.
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