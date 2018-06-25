Курс криптовалют: рынок восстановился после падения

В понедельник, 25 июня, наиболее ликвидные криптовалюты укрепились в цене.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin поднялся на 4,75%, до $6 178, Ethereum – на 1,65% до $452,7, Ripple – на 4,16%, до $0,479, Bitcoin Саsh – на 8,52%, до $749,57, EOS – на 8,52%, до $7,96.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $4,1 млрд, Ethereum – $2,3 млрд, Ripple – $305,2 млн, Bitcoin Саsh – $580,8 млн, EOS – $1,1 млрд.

Капитализация Bitcoin на данный момент составляет $105,7 млрд, Ethereum – $46,4 млрд, Ripple – $18,8 млрд, Bitcoin Саsh – $12,9 млрд, EOS – $7,1 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют на данное время опустилась до $252 млрд.