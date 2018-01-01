Курс криптовалют: рынок вновь упал Сегодня, 10:28 93 Цей матеріал також доступний українською За последние сутки Bitcoin подешевел на 2,95%

В пятницу, 13 декабря, все пять наиболее ликвидных криптовалют вновь подешевели по итогам суток. Пятерка самых популярных криптовалют за последние 24 часа не изменилась.

Об этом свидетельствуют данные площадки Сoinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

За последние сутки Bitcoin подешевел на 2,95% до $3316, Ripple - на 1,47% до $0,299, Ethereum - на 3,36% до $86,44, Stellar - на 6,18%% до $0,104, а Tether упал в цене на 0,31% до $1.

За прошедшие сутки выросли торговые объемы четырех из пяти валют: Bitcoin - до $4,3 млрд, Ethereum - $1,75 млрд, Stellar - $60 млн и Tether - $2,76 млрд. В то же время торговый объем Ripple снизился до $308 млн.

Текущая капитализация первой пятерки криптовалют:

Bitcoin - $57,78 млрд

Ripple - $12,23 млрд

Ethereum - $8,97 млрд

Stellar - $2 млрд

Tether - $1,85 млрд

Общая капитализация всех криптовалют за 24 часа упала с $108,29 млрд до $105,16 млрд.

НВ Бизнес