Курс криптовалют: рынок вернулся к активному росту

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Фото: coin360

Рынок находится в "зеленой зоне"

Во вторник, 19 июня, наиболее ликвидные криптовалюты заметно выросли в цене.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:30 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin подорожал на 3,63%, до $6 716, Ethereum – на 4,24%, до $518,8, Ripple – на 2,83%, до $0,536, Bitcoin Саsh – на 4,75%, до $879,9, EOS – на 2,10%, до $10,51.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $3,9 млрд, Ethereum – $1,5 млрд, Ripple – $277 млн, Bitcoin Саsh – $879,9 млн, EOS – $664,5 млн.

Капитализация Bitcoin на данное время составляет $114,9 млрд, Ethereum – $51,9 млрд, Ripple – $21,1 млрд, Bitcoin Саsh – $15,1 млрд, EOS – $9,4 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют на данный момент увеличилась до $286,3 млрд.

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