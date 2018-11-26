Курс криптовалют: рынок в "зеленой зоне"

В понедельник, 26 ноября, наиболее ликвидные криптовалюты поднялись в цене. При этом доля биткоина за сутки в общем объеме криптовалют выросла на 0,4% и составляет 54%.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

За последние 24 часа Bitcoin подорожал на 7,41% – до $4 032, Ripple – на 8,92%, до $0,377, Ethereum – на 8,51%, до $115, Bitcoin Саsh – на 6,86%, до $181, EOS – на 7,16%, до $3,37.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $6,6 млрд, Ripple – $1,1 млрд, Ethereum – $2,3 млрд, Bitcoin Cash – $152 млн, EOS – $1 млрд.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $70,1 млрд, Ripple – $15,2 млрд, Ethereum – $11,9 млрд, Bitcoin Саsh – $3,1 млрд, EOS – $3 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют за сутки упала до $129,9 млрд.

НВ Бизнес