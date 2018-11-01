Курс криптовалют: рынок в "зеленой" зоне

В четверг, 1 ноября, большинство из наиболее ликвидных криптовалют выросли в цене. Доля биткоина в общем объеме криптовалют немного упала (-0,1%) и составляет 54,1%.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin подорожал на 1,23% – до $6 412, Ethereum – на 1,11%, до $199,7, Ripple – на 2,13%, до $0,450, Bitcoin Саsh – на 1,54%, до $423, EOS – на 2,96%, до $5,27.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $4,2 млрд, Ethereum – $1,5 млрд, Ripple – $423 млн, Bitcoin Cash – $292 млн, EOS – $656 млн.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $111,3 млрд, Ethereum – $20,5 млрд, Ripple – $18,1 млрд, Bitcoin Саsh – $7,4 млрд, EOS – $4,8 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют выросла до $205,8 млрд.

НВ Бизнес