Курс криптовалют: рынок в "зеленой" зоне

В четверг, 31 мая, основные по объему капитализации криптовалюты подросли в цене.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

В частности, за последние 24 часа Bitcoin подорожал на 1,22% до $7 598, Ethereum – на 1,79%, до $578, Ripple – на 0,24%, до $0,617, Bitcoin Саsh – на 1,53%, до $1 027, EOS – на 1,01%, до $12,45.

Объемы операций за минувшие сутки немного снизились и составили: Bitcoin – $4,9 млрд, Ethereum – $1,9 млрд, Ripple – $282 млн, Bitcoin Саsh – $602 млн, EOS – $1,2 млрд.

Капитализация Bitcoin на данное время составляет $129 млрд, Ethereum – $57 млрд, Ripple – $24 млрд, Bitcoin Саsh – $17 млрд, EOS – $11 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют выросла до $333,8 млрд.