Курс криптовалют: рынок вернулся к падению

В четверг, 25 октября, большинство наиболее ликвидных криптовалют падают. Доля биткоина в общем объеме криптовалют увеличилась на 0,2% – до 53,7%.
Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.
Так, за последние 24 часа Bitcoin подешевел на 0,53% – до $6 477, Ethereum – на 1,33%, до $202, Ripple – на 1,82%, до $0,455, Bitcoin Саsh – на 1,32%, до $440, EOS – на 0,82%, до $5,37.
Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $3,4 млрд, Ethereum – $1,1 млрд, Ripple – $274 млн, Bitcoin Cash – $246 млн, EOS – $315 млн.
Капитализация Bitcoin сейчас составляет $112,3 млрд, Ethereum – $20,7 млрд, Ripple – $18,2 млрд, Bitcoin Саsh – $7,6 млрд, EOS – $4,8 млрд.
Общая капитализация всех криптовалют опустилась до $208,8 млрд.
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