Курс криптовалют: рынок упал после роста в выходные

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Рынок криптовалют ушел
Фото:coin360.io

Рынок криптовалют ушел "в минус"

В понедельник, 22 октября, большинство наиболее ликвидных криптовалют подешевели после небольшого роста в выходные. При этом доля биткоина в общем объеме криптовалют за эти дни опустилась на 0,3% – до 57,7%.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin подешевел на 0,09% – до $6 505, Ethereum – на 0,69%, до $205, Ripple – на 0,93%, до $0,456, Bitcoin Саsh – на 0,41%, до $448, EOS – на 0,53%, до $5,43.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $3,5 млрд, Ethereum – $1,3 млрд, Ripple – $259 млн, Bitcoin Cash – $298 млн, EOS – $409 млн.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $112,8 млрд, Ethereum – $21,1 млрд, Ripple – $18,3 млрд, Bitcoin Саsh – $7,8 млрд, EOS – $4,9 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют немного уменьшилась – до $210,1 млрд.

НВ Бизнес

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