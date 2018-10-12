Курс криптовалют: рынок упал, но биткоин растет

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Биткоин демонстрирует восходящую динамику
Фото: coin360

Биткоин демонстрирует восходящую динамику

В пятницу, 12 октября, большинство наиболее ликвидных криптовалют сильно упали в цене, в то же время биткоин демонстрирует небольшой, но все же рост. Доля биткоина в общем объеме криптовалют повысилась на +0,1% и составила 54,1%.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin подорожал на 0,33% – до $6 303, Ethereum – потерял в цене 3,81%, до $193,7, Ripple – вырос сразу на 5,16%, до $0,432, Bitcoin Саsh – подешевел на 0,43%, до $448,5, как и EOS - на 2,17%, до $5,22.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $4,3 млрд, Ethereum – $1,8 млрд, Ripple – $793 млн, Bitcoin Cash – $347 млн, EOS – $562 млн.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $109 млрд, Ethereum – $19,8 млрд, Ripple – $17,2 млрд, Bitcoin Саsh – $7,8 млрд, EOS – $4,7 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют немного увеличилась до $201,8 млрд.

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