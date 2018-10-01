Курс криптовалют: рынок рухнул

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Криптовалюты упали в цене
Фото: coin360

Криптовалюты упали в цене

В понедельник, 1 октября, почти все наиболее ликвидные криптовалюты подешевели. При этом доля биткоина в общем объеме криптовалют за сутки сократилась (-0,5%) – до 51,3%.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Ethereum упал на 0,50%, до $230,8, Ripple - на 0,02%, до $0,584, Bitcoin Саsh – на 0,75%, до $531, EOS – на 0,78%, до $5,68. При этом, Bitcoin подорожал на 0,66% – до $6 627.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $4 млрд, Ethereum – $1,7 млрд, Ripple – $1,3 млрд, Bitcoin Cash – $489 млн, EOS – $850 млн.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $114,6 млрд, Ethereum – $23,6 млрд, Ripple – $23,2 млрд, Bitcoin Саsh – $9,2 млрд, EOS – $5,1 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют упала до $223,4 млрд.

НВ Бизнес

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