Курс криптовалют: рынок рухнул

Общая капитализация криптовалют за сутки обвалилась почти на $10 млрд

В пятницу, 23 ноября, наиболее ликвидные криптовалюты резко опустились в цене. При этом доля биткоина за сутки в общем объеме криптовалют выросла на 0,4% и составляет 53,6%.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

За последние 24 часа Bitcoin подешевел на 5,69% – до $4 307, Ripple – на 7,12%, до $0,411, Ethereum – на 7,85%, до $124, Bitcoin Саsh – на 13,28%, до $200, Stellar – на 8,57%, до $0,183.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $5,1 млрд, Ripple – $670 млн, Ethereum – $2 млрд, Bitcoin Cash – $74 млн, Stellar – $92 млн.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $70,9 млрд, Ripple – $16,6 млрд, Ethereum – $12,9 млрд, Bitcoin Саsh – $3,5 млрд, Stellar – $3,5 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют за сутки рухнула почти на $10 млрд – до $139,7 млрд.

НВ Бизнес