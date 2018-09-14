Курс криптовалют: рынок резко взлетел

В пятницу, 14 сентября, наиболее ликвидные криптовалюты резко выросли в цене. Кроме того, доля биткоина в общем объеме криптовалют также резко опустилась за сутки – до 55,6% (-1,4%).

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin подорожал на 2,38% до $6 565, Ethereum – на 15,43%, до $217, Ripple – на 4,59%, до $0,282, Bitcoin Саsh – на 7,19%, до $466, EOS – на 9,29% – до $5,42.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $4,3 млрд, Ethereum – $2,5 млрд, Ripple – $317 млн, Bitcoin Саsh – $408 млн, EOS – $752 млн.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $113,4 млрд, Ethereum – $22,2 млрд, Ripple – $11,2 млрд, Bitcoin Саsh – $8,1 млрд, EOS – $4,9 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют выросла до $203,7 млрд.

НВ Бизнес