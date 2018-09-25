Курс криптовалют: рынок резко рухнул

Во вторник, 25 сентября, наиболее ликвидные криптовалюты резко опустились в цене. Кроме того, резко (+1,7%) подскочила доля биткоина в общем объеме криптовалют – до 53,6%.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin подешевел на 3,2% – до $6 462, Ethereum – на 10,26%, до $213, Ripple – на 19,08%, до $0,455, Bitcoin Саsh – на 7,33%, до $441, EOS – на 11,12%, до $5,18.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $4,4 млрд, Ethereum – $1,8 млрд, Ripple – $1,6 млрд, Bitcoin Cash – $379 млн, EOS – $737 млн.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $111,7 млрд, Ethereum – $21,8 млрд, Ripple – $18,2 млрд, Bitcoin Саsh – $7,6 млрд, EOS – $4,7 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют обвалилась до $208,7 млрд.

НВ Бизнес