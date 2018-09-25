Курс криптовалют: рынок резко рухнул

0 комментировать
Криптовалюты существенно потеряли в цене
Фото: coin360

Криптовалюты существенно потеряли в цене

Во вторник, 25 сентября, наиболее ликвидные криптовалюты резко опустились в цене. Кроме того, резко (+1,7%) подскочила доля биткоина в общем объеме криптовалют – до 53,6%.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin подешевел на 3,2% – до $6 462, Ethereum – на 10,26%, до $213, Ripple – на 19,08%, до $0,455, Bitcoin Саsh – на 7,33%, до $441, EOS – на 11,12%, до $5,18.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $4,4 млрд, Ethereum – $1,8 млрд, Ripple – $1,6 млрд, Bitcoin Cash – $379 млн, EOS – $737 млн.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $111,7 млрд, Ethereum – $21,8 млрд, Ripple – $18,2 млрд, Bitcoin Саsh – $7,6 млрд, EOS – $4,7 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют обвалилась до $208,7 млрд.

НВ Бизнес

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

Андрей Леденёв
Андрей Леденёв Что стоит за атакой на Roshen 0

Похоже, что компанию Roshen Петра Порошенко ожидают серьезные испытания в России.

Ксения Прожогина
Ксения Прожогина Где лучше получать аграрное образование 0

В последние годы аграрная отрасль стала движущим локомотивом национальной экономики Украины. Успехи отечественного бизнеса в сельскохозяйственной сфере создают предпосылки для создания новых рабочих мест, а также для внедрения новаций и технологического усовершенствования производственных мощностей агропредприятий и фермерских хозяйств.

Ольга Афанасьева
Ольга Афанасьева Женщины в венчурном капитале. Мифы и реальность 0

Несколько лет назад я была на встрече венчурных капиталистов в Амстердаме. Это было закрытое неформальное мероприятие, где собралось около 80 голландских инвесторов. Непринужденная атмосфера и интересные разговоры об особенностях инновационных экосистем наших стран.

Максим Мартынюк
Максим Мартынюк Промежуточный happy end 0

На этой неделе в Украине официально стартовали электронные аукционы сельхозземлями.  Для одной из самых консервативных сфер в национальной экономике (пожалуй, только украинская наука может похвастаться большей враждебностью к внешним попыткам изменений) это событие сродни Большому взрыву, после которого начинается новая эпоха.

Олег Гавриш
Олег Гавриш Как проходят переговоры с МВФ 0

Переговоры между МВФ и Кабинетом министров Украины идут полным ходом. Правда, проходят они в не совсем простой обстановке – пространства для маневра у украинского правительства немного.

Олег Кирилюк
Олег Кирилюк Теневые лоббисты сбивают цену на украинские недра 0

Госгеонедра снова оказались под огнем критики в СМИ. В чем же нас обвиняют? В том, что мы оцениваем право на пользование месторождением с углеводородным сырьем в 3 млрд грн, а нас критикуют, что его следует оценивать в 30 млн грн .

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Финансы ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове