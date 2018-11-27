Курс криптовалют: рынок резко обвалился

Во вторник, 27 ноября, большинство наиболее ликвидных криптовалют резко опустились в цене. При этом доля биткоина за сутки в общем объеме криптовалют также резко упала (- 1%) – до 53%.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

За последние 24 часа Bitcoin подешевел на 6,57% – до $3 776, Ripple – на 6,14%, до $0,355, Ethereum – на 7,78%, до $106, EOS – на 6,64%, до $3,15. В то же время подняться в цене удалось Bitcoin Саsh, который вырос лишь на 0,24% – до $182.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $6,6 млрд, Ripple – $916 млн, Ethereum – $2,2 млрд, Bitcoin Cash – $319 млн, EOS – $966 млн.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $65,7 млрд, Ripple – $14,3 млрд, Ethereum – $11,1 млрд, Bitcoin Саsh – $3,2 млрд, EOS – $2,9 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют упала до $123,7 млрд.

НВ Бизнес