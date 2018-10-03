Курс криптовалют: рынок резко обвалился

В среду, 3 октября, наиболее ликвидные криптовалюты резко подешевели. При этом доля биткоина в общем объеме криптовалют за сутки выросла на 0,7% – до 52%.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin упал в цене на 1,82% – до $6 474, Ethereum – на 4,51%, до $219, Ripple – на 7,86%, до $0,521, Bitcoin Саsh – на 4,91%, до $515, EOS – на 2,64%, до $5,54.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $4,2 млрд, Ethereum – $1,7 млрд, Ripple – $905 млн, Bitcoin Cash – $539 млн, EOS – $640 млн.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $112 млрд, Ethereum – $22,5 млрд, Ripple – $20,8 млрд, Bitcoin Саsh – $8,9 млрд, EOS – $5 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют упала до $215,3 млрд.

НВ Бизнес