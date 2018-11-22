Курс криптовалют: рынок разошелся

В четверг, 22 ноября, рынок наиболее ликвидных криптовалют разошелся. При этом доля биткоина за сутки в общем объеме криптовалют упала на 0,2% и составляет 53,2%.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

За последние 24 часа Bitcoin подорожал на 0,31% – до $4 574, Ethereum – на 1,01%, до $135,8. При этом Ripple подешевел на 0,13%, до $0,443, Bitcoin Саsh на 2,08% – до $231, Stellar – на 0,36%, до $0,200.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $5,6 млрд, Ripple – $681 млн, Ethereum – $2,4 млрд, Bitcoin Cash – $69 млн, Stellar – $97 млн

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $79,5 млрд, Ripple – $17,8 млрд, Ethereum – $13,9 млрд, Bitcoin Саsh – $4 млрд, Stellar – $3,8 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют выросла до $149 млрд.

НВ Бизнес