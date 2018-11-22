Курс криптовалют: рынок разошелся

0 комментировать
Капитализация всех криптовалют выросла до $149 млрд
Фото: coin360.io

Капитализация всех криптовалют выросла до $149 млрд

В четверг, 22 ноября, рынок наиболее ликвидных криптовалют разошелся. При этом доля биткоина за сутки в общем объеме криптовалют упала на 0,2% и составляет 53,2%. 

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

За последние 24 часа Bitcoin подорожал на 0,31% – до $4 574, Ethereum – на 1,01%, до $135,8. При этом Ripple подешевел на 0,13%, до $0,443, Bitcoin Саsh на 2,08% – до $231, Stellar – на 0,36%, до $0,200.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $5,6 млрд, Ripple – $681 млн, Ethereum – $2,4 млрд, Bitcoin Cash – $69 млн, Stellar – $97 млн

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $79,5 млрд, Ripple – $17,8 млрд, Ethereum – $13,9 млрд, Bitcoin Саsh – $4 млрд, Stellar – $3,8 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют выросла до $149 млрд.

НВ Бизнес

Журнал НВ
по специальной цене

Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Финансы ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове