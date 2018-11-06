Курс криптовалют: рынок разошелся

Почти все криптовалюты выросли в цене

Во вторник, 6 ноября, почти все наиболее ликвидные криптовалюты существенно выросли в цене. При этом доля биткоина в общем объеме криптовалют резко упала (-0,8%) и составляет 51,9%.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Ethereum подорожал на 0,86%, до $210, Ripple – на 14,40%, до $0,530, Bitcoin Саsh – на 0,62%, до $557, EOS – на 2,13%, до $5,59. При этом, Bitcoin подешевел на 0,10% – до $6 429

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $4,2 млрд, Ethereum – $1,6 млрд, Ripple – $892 млн, Bitcoin Cash – $772 млн, EOS – $730 млн.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $111,6 млрд, Ethereum – $21,6 млрд, Ripple – $21,3 млрд, Bitcoin Саsh – $9,7 млрд, EOS – $5 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют выросла до $214,9 млрд.

НВ Бизнес