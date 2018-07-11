Курс криптовалют: рынок продолжил снижение

В среду, 11 июля, наиболее ликвидные криптовалюты продолжили снижение после существенного роста на прошедших выходных.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:30 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin упал в цене на 4,68%, до $6 378, Ethereum – на 6,13% до $434,5, Ripple – на 3,50%, до $0,446, Bitcoin Саsh – на 4,28%, до $693,9, EOS – на 8,06%, до $6,99.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $4,1 млрд, Ethereum – $1,7 млрд, Ripple – $234 млн, Bitcoin Саsh – $361 млн, EOS – $682 млн.

Капитализация Bitcoin на данный момент составляет $109,2 млрд, Ethereum – $43,7 млрд, Ripple – $17,5 млрд, Bitcoin Саsh – $11,9 млрд, EOS – $6,2 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют на данное время упала до $250,9 млрд.