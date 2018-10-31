Курс криптовалют: рынок продолжил падение

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Большинство криптовалют торгуются в
Фото: coin360

Большинство криптовалют торгуются в "красной" зоне

В среду, 31 октября, большинство из наиболее ликвидных криптовалют продолжили падать в цене. Доля биткоина в общем объеме криптовалют немного увеличилась (+0,1%) и составляет 54,2%.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin подешевел на 0,17% – до $6 334, Ethereum – на 0,01%, до $197, Ripple – на 0,86%, до $0,440, EOS – на 0,51%, до $5,12. При этом Bitcoin Саsh удалось незначительно подорожать – на 0,08%, до $418.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $3,7 млрд, Ethereum – $1,3 млрд, Ripple – $216 млн, Bitcoin Cash – $246 млн, EOS – $559 млн.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $109,9 млрд, Ethereum – $20,3 млрд, Ripple – $17,7 млрд, Bitcoin Саsh – $7,3 млрд, EOS – $4,7 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют снизилась до 202,9 млрд.

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