Курс криптовалют: рынок продолжил падение

Во вторник, 10 июля, наиболее ликвидные криптовалюты продолжили снижение после существенного роста на прошедших выходных.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:20 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin упал в цене на 1,35%, до $6 685, Ethereum – на 4,63% до $462,6, Ripple – на 3,45%, до $0,461, Bitcoin Саsh – на 3,42%, до $723,9, EOS – на 12,14%, до $7,57.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $3,8 млрд, Ethereum – $1,6 млрд, Ripple – $201 млн, Bitcoin Саsh – $363 млн, EOS – $806 млн.

Капитализация Bitcoin на данный момент составляет $114 млрд, Ethereum – $46,5 млрд, Ripple – $18,1 млрд, Bitcoin Саsh – $12,4 млрд, EOS – $6,8 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют на данное время упала до $264,2 млрд.