Курс криптовалют: рынок продолжил падение

В четверг, 14 июня, наиболее ликвидные криптовалюты продолжили падение.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin подешевел на 1,15%, до $6 519, Ethereum – на 1,15%, до $487,8, Ripple – на 0,89%, до $0,553, Bitcoin Саsh – 0,42%, до $867,9. Лишь курс EOS немного укрепился – на 0,82%, до $10,3.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $5,4 млрд, Ethereum – $2,2 млрд, Ripple – $416,1 млн, Bitcoin Саsh – $580,4 млн, EOS – $1,4 млрд.

Капитализация Bitcoin на данное время составляет $111,4 млрд, Ethereum – $48,8 млрд, Ripple – $21,7 млрд, Bitcoin Саsh – $14,9 млрд, EOS – $9,2 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют на данный момент снова опустилась – до $279 млрд.