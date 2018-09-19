Курс криптовалют: рынок пошел вверх

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Криптовалюты выросли после обвала
Фото: coin360.io

Криптовалюты выросли после обвала

В среду, 19 сентября, наиболее ликвидные криптовалюты выросли в цене после падения днем ранее. Доля биткоина в общем объеме криптовалют упала до 55,1% (-1,2%).

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin выросли на 1,06% до $6 362, Ethereum – на 6,25%, до $211, Ripple – на 20,59%, до $0,331, Bitcoin Саsh – на 3,64%, до $434, EOS – на 9,20% – до $5,12.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $4,3 млрд, Ethereum – $1,7 млрд, Ripple – $684 млн, Bitcoin Саsh – $331 млн, EOS – $621 млн.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $109,9 млрд, Ethereum – $21,5 млрд, Ripple – $13,1 млрд, Bitcoin Саsh – $7,5 млрд, EOS – $4,6 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют выросла до $199,3 млрд.

НВ Бизнес

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