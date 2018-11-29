Курс криптовалют: рынок пошел в рост

В четверг, 29 ноября, все наиболее ликвидные криптовалюты растут в цене. При этом доля биткоина за сутки в общем объеме криптовалют незначительно выросла (+0,2%) – до 53,5%.
Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.
За последние 24 часа Bitcoin подорожал на 4,32% – до $4 204, Ripple – на 1,73%, до $0,380, Ethereum – на 3,26%, до $118,9, Bitcoin Саsh – на 1,06%, до $185,5, Stellar – на 5,6%, до $0,160.
Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $6,9 млрд, Ripple – $809 млн, Ethereum – $2,4 млрд, Bitcoin Cash – $103 млн, Stellar – $85 млн.
Капитализация Bitcoin сейчас составляет $73,1 млрд, Ripple – $15,3 млрд, Ethereum – $12 млрд, Bitcoin Саsh – $3,2 млрд, Stellar – $3,1 млрд.
Общая капитализация всех криптовалют выросла до $136,7 млрд.
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