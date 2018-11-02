Курс криптовалют: рынок остановился

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Общая капитализация всех криптовалют осталась неизменной
Фото: coin360

Общая капитализация всех криптовалют осталась неизменной

В пятницу, 2 ноября, некоторые из наиболее ликвидных криптовалют выросли в цене. Доля биткоина в общем объеме криптовалют за сутки резко упала (-0,4%) и составляет 53,7%. Впрочем, это никак не сказалось на капитализации всего рынка, которая осталась на уровне предыдущего дня.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Ripple подорожал на 1,65%, до $0,457, Bitcoin Саsh – на 0,35%, до $425, EOS – на 0,27%, до $5,30. В то же время Bitcoin подешевел на 0,51% – до $6 372, Ethereum – на 0,37%, до $199.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $3,9 млрд, Ethereum – $1,4 млрд, Ripple – $363 млн, Bitcoin Cash – $231 млн, EOS – $588 млн.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $110,6 млрд, Ethereum – $20,5 млрд, Ripple – $18,4 млрд, Bitcoin Саsh – $7,4 млрд, EOS – $4,8 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют осталась неизменной – $205,8 млрд.

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