Курс криптовалют: рынок оказался в “красной” зоне

В среду, 27 июня, наиболее ликвидные криптовалюты сильно упали в цене.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:10 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin опустился на 2,56%, до $6 092, Ethereum – на 5,39% до $431,9, Ripple – на 4,76%, до $0,458, Bitcoin Саsh – на 6,6%, до $700,6, EOS – на 7,28%, до $7,55.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $3,4 млрд, Ethereum – $1,4 млрд, Ripple – $205,7 млн, Bitcoin Саsh – $359,9 млн, EOS – $684,9 млн.

Капитализация Bitcoin на данный момент составляет $104,3 млрд, Ethereum – $43,3 млрд, Ripple – $17,9 млрд, Bitcoin Саsh – $12,1 млрд, EOS – $6,7 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют на данное время опустилась до $244,6 млрд.