Курс криптовалют: рынок обвалился после выходных

Криптовалюты снова оказались в “красной” зоне

В понедельник, 9 июля, наиболее ликвидные криптовалюты снова обвалились после существенного роста на прошедших выходных.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin упал в цене на 0,87%, до $6 771, Ethereum – на 1,78% до $484,4, Ripple – на 2,82%, до $0,477, Bitcoin Саsh – на 3,01%, до $748,4, EOS – на 4,38%, до $8,62.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $3,4 млрд, Ethereum – $1,3 млрд, Ripple – $215 млн, Bitcoin Саsh – $310 млн, EOS – $488 млн.

Капитализация Bitcoin на данный момент составляет $116 млрд, Ethereum – $48,7 млрд, Ripple – $18,7 млрд, Bitcoin Саsh – $12,9 млрд, EOS – $7,7 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют на данное время упала до $273,5 млрд.