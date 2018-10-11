Курс криптовалют: рынок обвалился

В четверг, 11 октября, все наиболее ликвидные криптовалюты сильно упали в цене. При этом доля биткоина в общем объеме криптовалют повысилась на +1,6% и составила 54%.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin подешевел на 4,23% – до $6 278, Ethereum – на 10,99%, до $200, Ripple – на 12,96%, до $0,406, Bitcoin Саsh – на 12,2%, до $448, EOS - на 8,87%, до $5,32.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $4,6 млрд, Ethereum – $1,8 млрд, Ripple – $656 млн, Bitcoin Cash – $484 млн, EOS – $754 млн.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $108 млрд, Ethereum – $20,5 млрд, Ripple – $16,3 млрд, Bitcoin Саsh – $7,7 млрд, EOS – $4,8 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют упала до $201,3 млрд.

НВ Бизнес