Курс криптовалют: рынок обвалился

В пятницу, 22 июня, наиболее ликвидные криптовалюты снова резко рухнули после роста днем ранее.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin опустился на 1,69%, до $6 656, Ethereum – на 4,88%, до $514, Ripple – на 3,19%, до $0,525, Bitcoin Саsh – на 4,96%, до $848, EOS – на 6,51%, до $9,9.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $3,6 млрд, Ethereum – $1,5 млрд, Ripple – $206 млн, Bitcoin Саsh – $396 млн, EOS – $628 млн.

Капитализация Bitcoin на данный момент составляет $113,8 млрд, Ethereum – $51,6 млрд, Ripple – $20,6 млрд, Bitcoin Саsh – $14,6 млрд, EOS – $8,9 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют на данное время опустилась до $281 млрд.