Курс криптовалют: рынок обвалился

В понедельник, 18 июня, наиболее ликвидные криптовалюты продолжили тенденцию прошлой недели и снова опустились в цене.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin подешевел на 1,28%, до $6 484, Ethereum – на 1,31%, до $497,9, Ripple – на 2,24%, до $0,523, Bitcoin Саsh – на 2,08%, до $841,3, EOS – на 3,37%, до $10,3.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $3,3 млрд, Ethereum – $1,3 млрд, Ripple – $181,8 млн, Bitcoin Саsh – $304,8 млн, EOS – $503,5 млн.

Капитализация Bitcoin на данное время составляет $110,9 млрд, Ethereum – $49,9 млрд, Ripple – $20,6 млрд, Bitcoin Саsh – $14,5 млрд, EOS – $9,2 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют на данный момент опустилась до $276,7 млрд.