Курс криптовалют: рынок начал восстанавливаться после обвала

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Рынок криптовалют оказался в “зеленой” зоне
Фото: coin360.io

Рынок криптовалют оказался в “зеленой” зоне

Во вторник, 3 июля, наиболее ликвидные криптовалюты сильно выросли в цене

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin вырос на 4,92%, до $6 652, Ethereum – на 6,73% до $480,4, Ripple – на 11,3%, до $0,507, Bitcoin Саsh – на 11,06%, до $810, EOS – на 14,71%, до $9,17.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $4,6 млрд, Ethereum – $1,7 млрд, Ripple – $423 млн, Bitcoin Саsh – $504 млн, EOS – $1,2 млрд.

Капитализация Bitcoin на данный момент составляет $113,9 млрд, Ethereum – $48,2 млрд, Ripple – $19,9 млрд, Bitcoin Саsh – $13,9 млрд, EOS – $8,2 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют на данное время выросла до $275 млрд

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