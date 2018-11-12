Курс криптовалют: рынок начал неделю в "красной" зоне

В понедельник, 12 ноября, большинство наиболее ликвидных криптовалют подешевело. Доля биткоина за сутки в общем объеме криптовалют выросла на 0,4% и составляет 52,6%.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin подешевел на 0,26% – до $6 386, Ethereum – на 0,76%, до $210,2, Ripple – на 0,8%, до $0,501, Bitcoin Саsh – сразу на 8,45%, до $502,8. При этом, Stellar подорожал на 0,48% – до $0,275. Отметим, что Stellar заменила EOS в ТОП-5 криптовалют.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $4,1 млрд, Ethereum – $1,5 млрд, Ripple – $322 млн, Bitcoin Cash – $775 млн, Stellar – $112 млн.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $110,9 млрд, Ethereum – $21,6 млрд, Ripple – $20,2 млрд, Bitcoin Саsh – $8,7 млрд, Stellar – $5,2 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют упала до $221 млрд.

НВ Бизнес