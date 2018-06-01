Курс криптовалют: рынок движется разнонаправленно

Три из основных криптовалют выросли в цене

В пятницу, 1 июня, большинство из основных по объему капитализации криптовалют подросли в цене.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin подорожал на 0,03% до $7 559, Ethereum – на 1,41%, до $582,7, Ripple – на 0,28%, до $0,616. Тем временем Bitcoin Саsh подешевел – на 1,15%, до $1 004,8, EOS – на 1,21%, до $12,24.

Объемы операций за минувшие сутки составили: Bitcoin – $4,9 млрд, Ethereum – $2 млрд, Ripple – $617 млн, Bitcoin Саsh – $1 млрд, EOS – $1,1 млрд.

Капитализация Bitcoin на данное время составляет $129 млрд, Ethereum – $58,1 млрд, Ripple – $24,1 млрд, Bitcoin Саsh – $17,2 млрд, EOS – $10,9 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют выросла до $333,7 млрд.