Курс криптовалют: почти все валюты подорожали

В вторник, 9 октября, почти все наиболее ликвидные криптовалюты подорожали. При этом доля биткоина в общем объеме криптовалют снизилась на -0,2% и составила 52,1%.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:10 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin вырос на 0,93% – до $6 648, Ethereum – на 2,07%, до $229, Bitcoin Саsh – на 0,71%, до $522, EOS - на 3,08%, до $5,91. При этом, Ripple упал на 0,14%, до $0,482.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $3,8 млрд, Ethereum – $1,4 млрд, Ripple – $464 млн, Bitcoin Cash – $396,5 млн, EOS – $638 млн.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $115 млрд, Ethereum – $23 млрд, Ripple – $19,2 млрд, Bitcoin Саsh – $9 млрд, EOS – $5,3 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют выросла до $220,7 млрд.

НВ Бизнес