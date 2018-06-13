Курс криптовалют: основные валюты резко подешевели

В среду, 13 июня, основные криптовалюты показали существенное падение после роста днем ранее.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin подешевел на 3,93%, до $6 600, Ethereum – на 7%, до $495,8, Ripple – на 5,94%, до $0,559, Bitcoin Саsh – 7,79%, до $874, EOS – на 9,2%, до $10,3.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $4,57 млрд, Ethereum – $1,9 млрд, Ripple – $290,6 млн, Bitcoin Саsh – $5322 млн, EOS – $1,1 млрд.

Капитализация Bitcoin на данное время составляет $112,8 млрд, Ethereum – $49,6 млрд, Ripple – $21,9 млрд, Bitcoin Саsh – $15 млрд, EOS – $9,1 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют составила $283 млрд.