Курс криптовалют: основные валюты поднялись в цене

Во среду, 6 июня, большинство из основных по объему капитализации криптовалют росли в цене.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin подорожал на 2,68%, до $7 638, Ethereum на 3,52%, до $608,7, Ripple – на 2,87%, до $0,674, Bitcoin Саsh – на 5,56% до $1 137,9. Курс EOS поднялся в цене на 5,91%, до $14,05.

Объемы операций за минувшие сутки составили: Bitcoin – $4,7 млрд, Ethereum – $1,7 млрд, Ripple – $331 млн, Bitcoin Саsh – $666 млн, EOS – $1,27 млрд.

Капитализация Bitcoin на данное время составляет $130,4 млрд, Ethereum – $60,8 млрд, Ripple – $26,5 млрд, Bitcoin Саsh – $19,5 млрд, EOS – $12,5 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют выросла до $345 млрд.